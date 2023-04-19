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Суд отказался закрыть дело о национализации акций Калининградского морского порта

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Арбитражный суд Калининградской области отказал в ходатайстве о прекращении иска о национализации акций Калининградского морского торгового порта (КМТП). Об этом говорится в определении суда, передает ТАСС.

Уточняется, что прекращение производства по делу запросил представитель компании «Коксохимтранс» «в связи с отсутствием у прокурора полномочий на обращение в арбитражный суд с данным иском».

«Суд определил: в удовлетворении ходатайства ООО «Коксохимтранс» о прекращении производства по делу отказать», — сказано в документе, опубликованном в электронной картотеке дел суда.

В конце марта газета «Ведомости» сообщала, что практически половину акций Калининградского морского торгового порта арестовал суд. Арест наложен на 46,5% акций порта Калининградским арбитражным судом. Иск был подан Генпрокуратурой Российской Федерации.

Арестованные акции находятся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима.

Также суд постановил, что органам управления порта запрещено выписывать денежные вознаграждения членам совета директоров, разделять убытки и прибыль порта.

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