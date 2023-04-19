Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Румынии заявил об ограничительных мерах в отношении украинской агропродукции

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о рассмотрении ограничительных мер в отношении украинской агропродукции, сообщает агентство Agerpress.

«Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер. Именно об этом мы и сообщили в письме [Еврокомиссии]», — заявил Чукэ.

Он добавил, что ограничения могут коснуться не только зерновых культур, но и молока, курятины, подсолнечного масла, а также пчелиного меда. Чукэ добавил, что любые меры будут приниматься только с учетом европейского регламента и в интересах фермеров Румынии.

Ранее в ЕС заявили, что приостановка рядом стран импорта сельскохозяйственной продукции с Украины незаконна.

На вопрос о том, считают ли в ЕС решение о приостановке украинского импорта законным, европейский дипломат ответил отрицательно. Другой дипломат поддержал такое мнение, указав на правила Всемирной торговой организации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях