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Число подписчиков Netflix в январе — марте 2023 года выросло на 1,75 млн

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Depositphotos

Количество подписчиков американского стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix выросло в первом квартале (январь — март) 2023 года на 4,9% или 1,75 млн относительно аналогичного периода 2022 года, до 232,5 млн пользователей. Информация об этом содержится в отчете компании.

За отчетный период выручка сервиса увеличилась на 3,7%, до $8,16 млрд. Операционная прибыль достигла $1,7 млрд,. Годом ранее показатель составлял $1,9 млрд.

Ранее 19 апреля пресс-служба Netflix сообщила о закрытии сервиса по доставке DVD-дисков, с которого начинался бизнес компании 25 лет назад. С 1998 года Netflix доставил более 5,2 млрд дисков. На самом первом, который доставила компания, был записан фильм «Битлджус».

На прошлой неделе французский производитель одежды Lacoste представил коллекцию повседневной одежды, вдохновленную культовыми сериалами Netflix.

Во второй половине марта писатель Джефф Уилсон подал в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав. Уилсон утверждает, что компания заимствовала сюжет его романа «Месть королевы Анны» для сериала «Внешние отмели».

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