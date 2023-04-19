Эксперт рассказал о значимости рублевой цены на Urals

Рублевая цена на Urals в апреле прибавила 35% относительно первого квартала нынешнего года, предвещая как хорошие показатели самих нефтегазовых компаний, так и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Такое мнение высказал в своей колонке «Инфотэк» старший аналитик ИБ «Синара» Кирилл Бахтин.

«Для компаний, обладающих премиальными каналами экспорта сырой нефти (ВСТО, КТК, собственная инфраструктура), показатели будут еще лучше на уровне выручки (ввиду меньшего дисконта к Brent) и операционной прибыли (налогообложение привязано к более низким котировкам Urals)», — добавил Бахтин.

По его словам, у крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) отсутствует взрывной рост затрат.

«Например, как показала финансовая отчетность «Роснефти» за прошлый год, ее операционные затраты возросли всего на 2% г/г, а капитальные – на 8%. Для выручки ВИНК в меньшей мере, чем продажи сырой нефти, важна реализация нефтепродуктов, но здесь есть неопределенность с точки зрения цен. Реальные дисконты, с которыми нефтепродукты из России продаются на мировых рынках, пожалуй, можно будет узнать только из детальной отчетности самих компаний, которая на настоящий момент недоступна», — рассказал эксперт.

Бахтин отметил, что налоги рассчитываются исходя из котировок Urals, и это обеспечивает производителям приличную маржу при продаже по премиальным каналам.

«По доле премиального экспорта выгодно выделяются «Роснефть» и «Газпром нефть» (54% и 72% соответственно). Введение максимальной скидки на Urals для целей налогообложения, по нашему мнению, не должно повлиять на налоговые отчисления компаний в бюджет, так как мы ожидаем с июля дисконт Urals менее $25 за баррель», — заявил эксперт.

Бахтин добавил, что в масштабах страны производство нефти и газового конденсата увеличилось в 2022 году на 2% г/г, достигнув 535 млн т.

«Мрачные прогнозы по динамике добычи нефти в РФ, которые весной 2022 года давали зарубежные энергетические агентства, разошлись с действительностью. Учитывая сокращение добычи с марта на 5%, мы предполагаем ее снижение в 2023 году менее чем на 3% г/г.», — отметил эксперт.

Бахтин подчеркнул, что процесс перенаправления поставок нефти прошел безболезненно для отрасли, поскольку на сырье теперь находятся покупатели в Азии (80% продаж). Он добавил, что лавры крупнейшего покупателя в Европе перешли к Болгарии, на долю которой приходится всего 4% экспорта из РФ и которая получила от Евросоюза право продолжить импорт из России до конца 2024 года.