МСП Банк запустил экспресс-кредит для бизнеса в туристической отрасли

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил экспресс-кредит для малого и среднего бизнеса в туристической отрасли, сообщает пресс-служба банка.

Новый продукт предусматривает предоставление до 30 млн рублей по ставке от 10,25%. Средства можно будет потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе пополнение оборотных средств.

Максимальный срок кредитования составляет 3 года. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней.

«В рамках синхронизации инструментов двух национальных проектов – по развитию туризма и поддержки малого бизнеса - мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В качестве обеспечения предпринимателям доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. При этом для оформления кредита не требуется залог.

«Важно, что мы закрыли по сути финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу ПСК+1764 от 50 млн рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43% пришлось на государственные программы и гарантийную поддержку Корпорации МСП», — сказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ключевая его задача - ускорить по поручению Президента России создание туристической инфраструктуры.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его куратором в правительстве является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.