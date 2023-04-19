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Сбербанк запустит доставку карт для новых клиентов в первом полугодии 2023 года

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Пресс-служба Сбера

Российский финансовый конгломерат Сбербанк планирует запустить доставку карт для новых клиентов в первом полугодии 2023 года. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение руководителя блока «Сеть продаж» кредитной организации Татьяны Галкиной.

Кроме того, по словам Галкиной, кредитная структура в мае сделает доступным выездной сервис для неклиентов банка. Они смогут получить дебетовые и кредитные моментальные СберКарты.

Как отметила руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, всего за 2022 год кредитные, дебетовые и бизнес-карты получили 350 тыс. клиентов.

Также банк намерен развить небанковские сервисы в своих отделениях, например, печать документов. В пилотном режиме сервис уже запустили в Москве. За первый квартал (январь — март) 2023 года услугой воспользовалось около 37 тыс. клиентов.

На прошлой неделе пресс-служба Сбербанка сообщила о возобновлении выпуска пластиковых детских СберКарт с различными дизайнами. На выбор в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» доступны три варианта: единорог, СберКот или монстрик.

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