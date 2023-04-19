«Ъ»: в Кирове приостановили работу завода по производству бытовой техники Candy

Кировский завод «Веста» (принадлежит китайской Haier), выпускающий стиральные машины под итальянским брендом Candy, приостановил производство 17 апреля. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение регионального чиновника и источника, близкого к компании.

По словам собеседника издания, работу предприятия поставили на паузу из-за затоваривания, отсутствия спроса, массового поступления на рынок дешевой китайской техники и повышения курса валют. Только в результате последней проблемы компания потеряла 15% прибыли.

В Министерстве промышленности при этом сказали газете, что завод работает в штатном режиме. Всего на этом предприятии заняты 546 человек. В соответствии с данными на сайте компании, «Веста» выпускает более 2 тыс. стиральных машин в день.

Источник издания на рынке бытовой техники отметил, что заводы турецкой Arcelik в Липецке (выпускают холодильники и стиральные машины Indesit, Beko и др.) столкнулись с теми же проблемами. Но компания решила в ответ снизить стоимость конечной продукции на 16% для загрузки мощностей.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение дистрибуторов и ритейлеров написала, что цены на крупную бытовую технику в России выросли в среднем на 8 — 10%.