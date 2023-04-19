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«Ъ»: в Кирове приостановили работу завода по производству бытовой техники Candy

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Pixabay

Кировский завод «Веста» (принадлежит китайской Haier), выпускающий стиральные машины под итальянским брендом Candy, приостановил производство 17 апреля. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение регионального чиновника и источника, близкого к компании.

По словам собеседника издания, работу предприятия поставили на паузу из-за затоваривания, отсутствия спроса, массового поступления на рынок дешевой китайской техники и повышения курса валют. Только в результате последней проблемы компания потеряла 15% прибыли.

В Министерстве промышленности при этом сказали газете, что завод работает в штатном режиме. Всего на этом предприятии заняты 546 человек. В соответствии с данными на сайте компании, «Веста» выпускает более 2 тыс. стиральных машин в день.

Источник издания на рынке бытовой техники отметил, что заводы турецкой Arcelik в Липецке (выпускают холодильники и стиральные машины Indesit, Beko и др.) столкнулись с теми же проблемами. Но компания решила в ответ снизить стоимость конечной продукции на 16% для загрузки мощностей.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение дистрибуторов и ритейлеров написала, что цены на крупную бытовую технику в России выросли в среднем на 8 — 10%.

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