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«Известия»: Минприроды хочет обязать производителей утилизировать упаковку

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Depositphotos

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды, согласно которой ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей, пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу кабмина.

В настоящее время затраты за сбор и утилизацию тары ложатся на производителей конечной продукции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что целью поправок является создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот. По его словам, в настоящее время около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти.

«Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки», — пояснил юрист.

Эксперт добавил, что новые правила должны простимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения».

Ранее сообщалось, что международные корпорации PepsiCo и Coca Cola занимались саботажем внедрения расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.

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