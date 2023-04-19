Жена Сунака за день потеряла около £50 млн

Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти за день около £49 миллионов (около $61 миллиона долларов) в результате резкого падения стоимости акций индийской IT-компании ее отца Infoys Ltd, пишет Bloomberg.

Агенство установило, что супруга главы британского правительства владела 0,94% акций компании.

Infoys Ltd разрабатывает заказное программное обеспечение для электронной коммерции. После того, как руководством компании был выпущен негативный прогноз для технологического сектора Индии, стоимость бумаг резко упала, а это, в свою очередь, привело к волне понижения рейтингов брокерами.

По данным Bloomberg, это самое крупное падение стоимости Infosys с марта 2020 года.

24 октября прошлого года, бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак стал лидером правящей Консервативной партии, а днем позже — возглавил правительство. Его имя сопровождается в прессе приставкой «самый»: самый молодой британский премьер-министр за последние 200 лет, один из самых богатых англичан, наконец, самый стильный на Даунинг-Стрит, 10. Так ли хорош гардероб преемника Лиз Трасс, разбиралась «Газета.Ru».