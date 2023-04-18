Reuters: Польша предложила санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба»

Польские власти в апреле предложили ввести новый пакет антироссийских санкций с запретом на импорт нефти РФ по северному участку трубопровода «Дружба». Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает Reuters.

Отмечается, что предложение польской стороны включает в себя запрет импорта алмазов и природного газа из России, в том числе сжиженного природного газа и ограничивает сотрудничество в атомной энергетике.

По данным дипломатического источника агентства, предложение Варшавы в письменном виде направили в Еврокомиссию.

Ранее Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. В украинском ведомстве подчеркнули, что понимают, что у польских фермеров существует трудная ситуация, но отметили, что «самая сложная ситуация для украинских фермеров».