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Reuters: Польша предложила санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба»

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Bernadett Szabo/Reuters

Польские власти в апреле предложили ввести новый пакет антироссийских санкций с запретом на импорт нефти РФ по северному участку трубопровода «Дружба». Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает Reuters.

Отмечается, что предложение польской стороны включает в себя запрет импорта алмазов и природного газа из России, в том числе сжиженного природного газа и ограничивает сотрудничество в атомной энергетике.

По данным дипломатического источника агентства, предложение Варшавы в письменном виде направили в Еврокомиссию.

Ранее Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. В украинском ведомстве подчеркнули, что понимают, что у польских фермеров существует трудная ситуация, но отметили, что «самая сложная ситуация для украинских фермеров».

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