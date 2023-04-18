Нацбанк: в марте из России в Грузию поступило более половины всех зарубежных переводов

По итогам прошлого месяца из России в Грузию поступило более половины (51%) всех зарубежных переводов. Речь идет о $223,57 млн из общей суммы $438,4 млн, сообщается на сайте Национального банка (Нацбанка) республики.

«В марте 2023 года объем денежных переводов из-за рубежа составил $438,4 млн (1134,4 млн лари), что на 127,1% ($245,3 млн) больше, чем в марте 2022 года. На долю Российской Федерации пришлось 51%, или $223,57 млн», — говорится в материале.

На втором месте по этому показателю оказалась Италия с долей 9,9%, или $43,4 млн. Тройку лидеров среди зарубежных стран по объему денежных переводов в Грузию замкнули США (8,21%, или $35,99 млн). На долю государств Евросоюза (ЕС) пришлось в общей сложности 23,78%, или $104,2 млн, заключается в пресс-релизе валютного регулятора Грузии.

16 февраля газета «Банки и финансы» со ссылкой на данные Банка Грузии сообщила, что объем денежных переводов в республику в январе 2023 года составил $445 млн, что на 163,5% больше показателя за январь прошлого года. Более половины (60,1%) переводов в Грузию составили поступления из России.