Стоимость «шашлычного набора» в России подскочила на 8% за год

В России «шашлычный набор» (мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг) за год вырос в цене на 8% и почти достиг отметки в 2,2 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» заявили в «Платформе ОФД» — крупнейшем в РФ операторе фискальных данных.

В публикации указали, что рост продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны. Это особенно актуально в начале сезона. Также хорошая погода совпала и с праздником Пасхи, что лишь увеличило динамику продаж.

По данным специалистов, весомый вклад в итоговую сумму внесли мангалы, которые подорожали более чем на треть (34%), до 838 рублей. При этом объем продаж в этом году вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Шампуры же оказались на 4% дешевле, дойдя до отметки в 352 рубля. Их продажи выросли на 14%.

Аналитики посчитали, что мясо для жарки на мангале подешевело на 5%, до 624 рублей. Это, в свою очередь, могло спровоцировать увеличение продаж, которые в 2023 году выросли на 12%.

В начале марта в эфире украинского телеканала «Пятый» сообщалось, что на Украине замечено подорожание продуктов «борщевого набора» в общей сложности на 30%.

До этого РИА Новости сообщило, что «индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который показывает, как россияне потребляют популярные продукты для завтрака, в первой половине января 2023 года поднялся на 5 пунктов, до 104,5 пункта.