АИНМ: вторичное жилье Москвы подешевело на 5,11% по итогам марта 2023 года

Объекты вторичного рынка недвижимости Москвы подешевели в среднем на 5,11% по итогам марта текущего года. Речь идет о снижении стоимости квадратного метра жилья в данном сегменте, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

«По итогам марта 2023 года в Москве подешевело вторичное жилье — квадратный метр потерял в цене 5,11 процента. К концу третьего месяца текущего года квадратный метр в столице стоил 338,5 тысячи рублей. При этом в марте 2022 года показатель находился на уровне 356,8 тысячи рублей», — говорится в материале.

По словам генерального директора компании Валерия Летенкова, изменить тренд на снижение цен на вторичное жилье в Москве могут несколько факторов. Среди ключевых — рост доходов населения и уменьшение ипотечных ставок.

7 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость» сообщило, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в марте 2023 года выросло на 7% по сравнению с показателем годом ранее. При этом по итогам прошлого месяца реализованный спрос на вторичном рынке жилья Москвы на 27% превысил февральский уровень.