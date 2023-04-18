«Аэрофлот» возвращает в парк с хранения 12 самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 году из-за снижения международных перевозок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель перевозчика.

Всего весной и в начале лета 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 12 воздушных судов (ВС), два из них – Boeing 737 и Boeing 777 – уже выполняют полеты, поясняет собеседник.

В ближайшее время планируется вывести на линии еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350, говорит представитель компании. По его словам, перед вводом в эксплуатацию специалисты «Аэрофлот Техникс» проводят полную подготовку самолетов.

«Хранение было временным решением. Мера позволила избежать неоправданных убытков и сосредоточиться на полном переосмыслении сети маршрутов за рубеж и эффективном увеличении присутствия на рынке внутренних перевозок, в том числе, в значительной – на региональных маршрутах с туристическим потенциалом», – добавил собеседник.

В 2022 году пассажиропоток «Аэрофлота» по внутренним воздушным линиям вырос на 7,6% до 16,7 млн человек. С учетом международных линий перевозки авиакомпании составили 20,5 млн пассажиров. Представитель «Аэрофлота» добавил, что возврат самолетов в эксплуатацию позволит в 2023 году перевезти более 22,5 млн пассажиров силами авиакомпании и более 43,5 млн человек по группе.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что достоверных оценок стоимости расконсервирования воздушного судна после длительного простоя нет. Эксперт отмечает, что «Аэрофлот» серьезно трансформировал свою маршрутную сеть по сравнению с 2019 годом. Авиакомпания переориентировалась на внутренний рынок и больше внимания уделяет сегменту туристических перевозок, поясняет он.

«Это значит, что полетная программа «Аэрофлота» будет ориентирована на людей, направляющихся к местам массового отдыха, что имеет ярко выраженную сезонность. Управление провозными емкостями в зависимости от сезона – обязательное упражнение для авиакомпаний», – добавляет Пантелеев.

По его словам, до пандемии перевозчик был менее зависим от сезонности за счет большой доли путешествовавших по работе.

Избежать резкого падения пассажиропотока в прошлом году отечественным авиаперевозчикам помогли субсидии. В летнем расписании 2022 года (действует с марта по ноябрь) они были привязаны к частоте полетов по России и составили рекордные 100 млрд руб. По итогам 2022 года пассажиропоток снизился на 14% до 95,2 млн человек, следует из данных Росстата.

Источник «Ведомостей» в одной из крупнейших авиакомпаний не видит предпосылок к снижению объемов выполняемых рейсов, особенно в высокий сезон. Также отмечается, что максимальный рост тарифов авиакомпаний возможен на уровне инфляции. Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 17 апреля на встрече с фракцией «Новые люди» в ходе рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме, ЦБ сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5–7%.