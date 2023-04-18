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«Ъ»: российские производители пластика попросили власти избавить их от налогов и ограничить импорт

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unsplash.com

Руководство крупнейшего на российском рынке производителя оборудования для вентиляционных и ревизионных систем ЭРА, известного по выпуску брендов ERA, Diciti, Evecs, Auramax и ERA Pro, призвало правительство установить ввозную пошлину на изделия из пластмассы и импортные вентиляторы на уровне более 20%. Данная инициатива обусловлена закрытием части экспортных направлений в связи с международными санкциями, сообщает газета «Коммерсантъ».

Кроме того, в компании объяснили собственное намерение необходимостью закупки оборудования (двигателей для вентиляторов) в Китае и уплатой ввозной пошлины в размере 11%. При этом зарубежные производители экспортируют свою продукцию на российский рынок в беспошлинном режиме, уточняется в статье.

«Крупнейший в РФ производитель оборудования для вентиляционных и ревизионных систем ЭРА (бренды ERA, Diciti, Evecs, Auramax и ERA Pro) просит правительство установить ввозную пошлину на изделия из пластмассы и импортные вентиляторы на уровне более 20%. Восьмой пакет санкций фактически запретил экспорт продукции компании в ЕС, а на рынках дружественных стран действуют пошлины в 20–35%», — заключается в материале.

5 апреля издание РБК со ссылкой на результаты исследования сотрудников нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ сообщило, что в случае прекращения поставок пластиков на российский рынок из-за международных санкций могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию эквивалентную 14% от суммарного внутреннего валового продукта (ВВП) страны за 2021 год. В денежном выражении ущерб может составить $251–257,2 млрд в год, или 18–18,4 трлн рублей.

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