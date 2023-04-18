Росконгресс: способная конкурировать с долларом и евро валюта появится не ранее 2035 года

Создание валюты, которая способна конкурировать с долларом США и евро на мировом рынке, возможно не ранее 2035-2040 годов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подготовленный Росконгрессом доклад «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру».

«Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро», — следует из документа.

Авторы доклада допустили, что на позиции доминирующих в мире валют будут претендовать китайский юань и гонконгский доллар, а также валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС.

Как уточнили авторы, процесс замещения доллара США «займет десятки лет». По их мнению, новые валютные союзы начнут играть заметную роль в мировой экономике не ранее 2035-2040 годов.

17 апреля министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что в Штатах не видят конкуренту доллару в качестве мировой валюты, но осознают риски применения его в санкциях.