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Экономист Жуковский: за год качество жизни среднего класса в России ухудшилось на 40-50%

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Depositphotos

За последний год уровень качества жизни представителей российского среднего класса ухудшилось в среднем на 40–50%. Слова экономиста Владислава Жуковского приводит газета «Новые Известия».

«Если мы возьмем по широкому кругу товаров и услуг: и медикаменты, и одежда, и техника, и электроника, и туристические поездки, когда за семь тысяч рублей можно было улететь «Победой» в Испанию, то реально можно говорить о снижении покупательской способности процентов на 40-50%», — заявил Жуковский.

При этом, по его словам, снижение уровня покупательской способности по отдельным товарным категориям может быть еще больше. На подобную динамику повлияли несколько ключевых факторов, включая падение уровня реальных доходов населения и негативный эффект от международных санкций.

30 марта глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что текущий год окажется сложным для глобальной экономики. Темпы роста мирового внутреннего валового продукта (ВВП), с большой долей вероятности, окажутся ниже 3% к концу декабря.

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