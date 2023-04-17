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Экономист Орлова заявила, что дефицит рабочей силы осложнит рост ВВП России

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Нехватка рабочей силы может привести к тому, что рост ВВП России может замедлиться. Об этом «Ленте.ру» заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Удержаться на темпах роста выше двух процентов в течение нескольких лет подряд будет достаточно сложно. Причина заключается в том, что у нас большой дефицит трудовых ресурсов», — отметила Орлова.

По ее словам, вполне вероятно, что в прогнозе Минэка учитывалась эта проблема, например, за счет роста миграции.

Она добавила, что риски санкционного влияния на страну все еще сохраняются. Несмотря на то, что в плане введения санкций наступила определенная пауза, пока что рано говорить, исчерпано ли их виляние или нет. Однако ситуация в экономике страны в этом году складывается куда лучше, чем в прогнозах прошлого года.

Ранее в понедельник в Министерстве экономического развития России заявили, что рост российской экономики в 2026 году должен составить 2,8%. Отмечается, что основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих заработных плат.

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