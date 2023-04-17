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ТМХ подписал контракт на поставку Индии поездов и их обслуживание на сумму $6,5 млрд

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Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписал контракт на поставку в Индию и обслуживание 120 пассажирских поездов на сумму 6,5 млрд. Об этом заявил гендиректор компании Кирилл Липа, передает ТАСС.

«6,5 миллиарда долларов - это поставка и сервисное обслуживание. Там два контракта. Речь идет о поставке 120 поездов, которые будут производиться на заводе в Индии», — отметил Липа.

По его словам, решение по поставке и обслуживанию уже было принято, но сам контракт еще не подписан. С 29 марта есть 45 дней на его подписание. Поэтому, вполне вероятно, документ может быть подписан уже в мае.

Он добавил, что сумма контракта на поставку поездов составляет $1,8 млрд. Еще $2,5 млрд составит сервисное обслуживание составов в течение 35 лет. А уже с учетом индексации весь контракт выходит на $6,5 млрд.

В конце июня прошлого года ТМХ продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, который занимается железнодорожными проектами. По словам главы холдинга, все запланированные проекты будут реализованы. Только теперь акционерного участия компании ТМХ в них не будет. При этом из-за санкций сроки реализации проектов могут вырасти, но незначительно.

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