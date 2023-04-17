В январе – марте россияне купили более 6 млн смартфонов

Спрос на смартфоны в России в январе – марте этого года вернулся к уровню начала прошлого года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на материалы компании «М.Видео-Эльдорадо».

Как говорится в публикации, в первом квартале 2023 года в РФ было куплено 6,5 млн смартфонов, и этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года. При этом средний чек на аппараты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 23%, до 22 тыс. рублей. В компании отметили, что это связано с увеличением спроса на более бюджетные модели телефонов стоимостью 5-20 тыс. рублей. Впрочем, продажи смартфонов по цене от 50 тыс. рублей заняли долю в 40% рынка в денежном выражении.

В компании отметили, что спрос на смартфоны из Китая вырос на 42% по сравнению с прошлогодними показателями, а их доля в продажах составила более 70%.

28 февраля 2023 года основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин анонсировал проект по созданию российских Android-смартфонов, первая партия которых может появиться на рынке уже в этом году. В проект планируется инвестировать около $10 млрд.