Эксперт по финансам объяснил, почему Запад до сих пор не смог конфисковать российские резервы

Запад до сих пор не смог конфисковать $300 млрд российских золотовалютных резервов по двум причинам: из-за отсутствия инструментов, а также из-за нежелания отвечать за последствия. Об этом в беседе с Life рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Он напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об отправке по решению суда первых $5 млн замороженных средств на Украину. Однако, по словам эксперта, речь лишь о деньгах частных лиц и компаний.

«Ее слова касаются лишь замороженных частных активов. То есть денег, принадлежащих компаниям или физлицам из России, а не российскому государству. Их действительно возможно изъять через суд. Что же касается государственных денег — золотовалютных резервов Центробанка, оказавшихся в американской юрисдикции, — то они неприкосновенны согласно даже не международным, а американским законам», — объяснил Мирзаян.

Он выразил уверенность, что адекватного способа конфисковать российские активы найти так и не удастся, и они вернутся на счета Центробанка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «бандитские действия» западных стран в отношении российских активов не получается «упаковать» в нормы международного права, все попытки это легитимизировать обречены на провал.