Х5 Group приобретает компанию «Тамерлан», владельца сетей «Покупочка» и «ПокупАлко»

Ретейлер Х5 Group приобретает компанию «Тамерлан», владеющую сетями дискаунтеров «Покупочка», «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га», которые работают на юге России, говорится в заявлении компании.

В рамках сделки Х5 Group отойдут 295 магазинов общей площадью 124,2 тысячи кв. м, большая часть из них функционирует в Волгоградской области. Ретейлер также получит права аренды распределительного центра в указанном регионе площадью 30 тыс. кв. м, уточнили в компании.

Ходатайство о совершении сделки одобрено Федеральной антимонопольной службой РФ.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что малоизвестное предприятие «Мосэлектрощит» купило у холдинга «Ротек» крупнейшего российского производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод.

В России турбины изготавливают только это предприятие и Ленинградский металлический завод.