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В МИД РФ заявили об угрозе кризиса в мировой энергетике из-за безответственных решений

Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, что рискует перерасти в кризис. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования, по сути, антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Сентюрин объяснил, что решение стран ОПЕК+ уменьшить объёмы добычи нефти призвано урегулировать ситуацию. По словам посла, которые приводит Life.ru, это вынужденные действия, ставящие целью привести к балансу спрос и предложение.

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