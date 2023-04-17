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Инвестор Шостак: долговая нагрузка США приближается к запредельной

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Ситуация с госдолгом США приведет к обесцениванию доллара. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Согласно Международному валютному фонду, при текущих темпах заимствований уровень долга может достичь 135% ВВП в 2026 году, а не не в 2028 году. Долговая нагрузка США приближается к запредельной в абсолютном выражении, что грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие», — считает инвестор.

По его словам, в феврале 2023 года совокупный размер федерального долга США превысил $31 трлн и достиг 125% валового внутреннего продукта (ВВП).

17 апреля глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что американские власти не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества. Если дефолта не удастся избежать, это отразится на всем мире, считает глава ЕЦБ.

При этом ранее предсказавший кризис 2008 года профессор Нуриэль Рубини допустил рецессию в США.

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