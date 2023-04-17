В РФ предложили сделать обслуживание карт «Мир» бесплатным без дополнительных условий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллинной, в котором предложил сделать бесплатным обслуживание карт «Мир» во всех банках, передает RT.

Он указал в своем обращении, что на фоне санкций в отношении российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта «Мир» стала единственной альтернативой, которую миллионы граждан РФ были вынуждены оформить в качестве дополнительной. Как отметил политолог, это позволило россиянам вернуть возможность безналичных расчетов в некоторых зарубежных странах, а также возможность оплачивать покупки телефоном после отключения Google Pay и Apple Pay и т. д.

Он обратил внимание, что многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой «Мир» без оплаты обслуживания. Однако, как заметил Орлов, также существуют банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населенных пунктах), которые при обслуживании карт «Мир» требуют плату или выполнение дополнительных требований для бесплатного обслуживания — поступление на карту определенных сумм, траты с карты на определенные суммы в течение месяца.

В связи с этим он попросил руководителя ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт «Мир» российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против банковской системы РФ и ограничений, введенных глобальными платежными системами Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось, что профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами «Мир».