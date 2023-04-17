В ГД попросили правительство России увеличить закупки зерна в три раза

Зампреда комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов попросил российское правительство втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. Об этом сообщает газета «Известия».

«Сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов обнажил проблему. В связи с тем, что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т, ожидается небывалый переходящий остаток», — говорится в обращении парламентария.

Он отметил, что у аграриев могут появиться серьезные трудности с хранением зерна. Кроме того, проблема усугубляется еще и уходом некоторых трейдеров с рынка.

Нилов уточнил, что зерно и масличные культуры уже сейчас реализовываются с задержками и в лучшем случае по цене близкой к себестоимости.

Депутат добавил, что есть риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств и это может обернуться банкротствами. Как следствие, правительству предложили увеличить закупки зерна в три раза.

Вместе с тем ранее агентство Bloomberg написало, что уход западных трейдеров зерна из России усилит ее геополитическое влияние.