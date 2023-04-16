В Минфине США заявили о стабилизации оттока средств из банков после банкротства SVB

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), «стабилизировали» отток средств из банковской системы. Об этом она рассказал в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, ведомство продолжает внимательно наблюдать за происходящим, а усилия министерства в целом успокоили ситуацию.

Ранее стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году.

До этого профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу.

Также администрация президента США Джо Байдена потребует от Федеральной резервной системы (ФРС) США ужесточения правил регулирования для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.