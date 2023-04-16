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В HeadHunter сообщили, что россиян стали чаще звать работать в Казахстан и Белоруссию

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За январь-март 2023 года россияне в общей сложности получили на 53% больше приглашений на собеседование, чем за первый квартал 2022 года. Об этом написало РБК со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

Как следует из статистики сервиса, чаще всего россиян зовут работать в Казахстан и Белоруссию. Число резюме соискателей из РФ, которых пригласили на собеседование в Казахстане, за рассматриваемый период выросло на 67% и составило 29,5 тыс. Аналогичный показатель в Белоруссии за год упал, но страна в рейтинге оказалась на второй строчке. Там количество резюме россиян снизилось на 15% до 20,5 тыс.

Также граждан РФ активно приглашают на работу в Грузию, Узбекистан и Киргизию. Выросло число предложений из США, Турции, Германии и ОАЭ.

20 февраля в hh.ru сообщили, что число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров снизилось на 20% в 2022 году относительно показателя 2021 года. В компании уточнили, что на одну вакансию на должность инвестиционного аналитика приходится два резюме соискателя, ищущего работу.

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