Индия изучит возможность покупки нефти из РФ выше установленной G7 цены в $60 за баррель

Индия изучит возможность закупки сырой нефти из России по цене, близкой к установленной Группой семи или выше этого потолка в $60 за баррель. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман в Вашингтоне. Об этом сообщил ТАСС.

Как говорится в публикации, это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. В противном случае Индии придется платить за нефть цену, которую она не сможет себе позволить, уточняется в материале.

Ситараман подчеркнула, что у Индии большое население, поэтому страна должна искать приемлемые цены на топливо.

Министр финансов уточнила, что Индия постоянно находится в поиске наиболее выгодных сделок в условиях, когда 80% потребностей страны в нефти удовлетворяются за счет импорта этого энергоносителя, и отметила важность данных сделок для индийской экономики

Решение о введении потолка цен на поставки нефти из России, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. В России отказались принимать решение западных стран. С 1 февраля 2023 года в РФ начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.