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«Энергоком» в тестовом режиме закупил 2250 кубов природного газа в Греции

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Depositphotos

Молдавская компания АО «Энергоком» в тестовом режиме закупила партию природного газа у греческого газового оператора DEPA по цене в 477 евро за тысячу кубометров. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на министерство энергетики Молдавии.

О планах провести пробную закупку газа в Греции Молдавия сообщала 13 апреля. Отмечалось, что цель — создать альтернативу поставкам топлива из России.

В сообщении компании говорилось, что «Энергоком» закупит у газового оператора Греции DEPA 24 МВт·ч (около 2,2 тыс. куб м) газа, чтобы протестировать работу логистической цепочки доставки газа через Грецию, Болгарию и Румынию.

Молдавскую границу газ, как ожидается, будет пересекать в точке Яссы — Унгены. Стоимость топлива из Греции составит 45 евро за 1 МВт·ч (477 евро за 1 тыс. куб. м) без учета транспортных расходов.

9 апреля АО «Энергоком» заключило рамочный контракт EFET с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. 7 апреля председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией «Газпром».

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