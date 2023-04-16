Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Альянс G7 намерен увеличить объем выработки ветровой энергии в семь раз к 2030 году

close
100%
AP

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на переговорах в японском городе Саппоро договорились к 2030 году нарастить объем выработки ветровой энергии до 150 ГВт к 2030 году. Об этом написала газета Nikkei со ссылкой на сообщение министерства охраны окружающей среды Японии.

Кроме того, стороны условились нарастить выработку солнечной энергии до 1 ТВт с помощью использования солнечных панелей.

По подсчетам газеты, в результате ветрогенерации страны G7 начнут производить в 7 раз больше электроэнергии относительно 2021 года, и в 3 раза больше энергии с помощью солнечных панелей.

Министры G7 проводили встречу в Саппоро с 15 по 16 апреля. Совместное заявление по итогам встречи на сайте министерства окружающей среды Японии пока не опубликовали.

Ранее 15 апреля телеканал ZDF со ссылкой на сообщение компании-оператора немецких АЭС сообщил, что три последние работающие в Германии атомные электростанции — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети.

В конце мая 2022 года издание The Economic Times написало о появлении первой в Индии солнечно-ветровой электростанции в районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях