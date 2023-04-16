Альянс G7 намерен увеличить объем выработки ветровой энергии в семь раз к 2030 году

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на переговорах в японском городе Саппоро договорились к 2030 году нарастить объем выработки ветровой энергии до 150 ГВт к 2030 году. Об этом написала газета Nikkei со ссылкой на сообщение министерства охраны окружающей среды Японии.

Кроме того, стороны условились нарастить выработку солнечной энергии до 1 ТВт с помощью использования солнечных панелей.

По подсчетам газеты, в результате ветрогенерации страны G7 начнут производить в 7 раз больше электроэнергии относительно 2021 года, и в 3 раза больше энергии с помощью солнечных панелей.

Министры G7 проводили встречу в Саппоро с 15 по 16 апреля. Совместное заявление по итогам встречи на сайте министерства окружающей среды Японии пока не опубликовали.

Ранее 15 апреля телеканал ZDF со ссылкой на сообщение компании-оператора немецких АЭС сообщил, что три последние работающие в Германии атомные электростанции — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети.

В конце мая 2022 года издание The Economic Times написало о появлении первой в Индии солнечно-ветровой электростанции в районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан.