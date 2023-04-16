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В России зафиксировали рост трат по кредиткам без просроченных долгов

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Россияне повысили объем трат по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

«Средняя утилизация (доля используемого лимита) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет», — указали в исследовании компании.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин спрогнозировал закрепление показателя на уровне 34— 36% в перспективе ближайших месяцев.

В первой половине апреля в пресс-службе «Скоринг бюро» сообщили, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% по итогам 2022 года.

В начале февраля профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина посоветовала никогда не брать деньги в долг у банка для организации торжеств и отдыха.

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