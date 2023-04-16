В России зафиксировали рост трат по кредиткам без просроченных долгов

Россияне повысили объем трат по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

«Средняя утилизация (доля используемого лимита) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет», — указали в исследовании компании.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин спрогнозировал закрепление показателя на уровне 34— 36% в перспективе ближайших месяцев.

В первой половине апреля в пресс-службе «Скоринг бюро» сообщили, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% по итогам 2022 года.

В начале февраля профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина посоветовала никогда не брать деньги в долг у банка для организации торжеств и отдыха.