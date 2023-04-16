В России резко вырос потребительский спрос на товары для кухни

В начале апреля спрос на товары для кухни резко подскочил в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления участников рынка.

«В первые месяцы этого года покупательская активность демонстрирует постепенное восстановление», — рассказали в группе «М.Видео-Эльдорадо».

По данным компании, за последнюю неделю перед Пасхой интерес к формам для выпекания оказался выше примерно в 2,4 раза по сравнению с показателями прошлого года, спрос на ножи увеличился в два раза, а продажи тостеров, кухонных комбайнов и мини-печей поднялись в 1,5 раза.

Как заявили в маркетплейсе Ozon, россияне стали в два раза активнее приобретать технику для кухни и приготовления пищи, чем на предпасхальной неделе в прошлом году. В компании связали это с началом дачного сезона и подчеркнули, что потребительский спрос на технику и посуду для приготовления пищи продолжает повышаться.

Ранее аналитики CloudPayments выяснили, как накануне Пасхи в онлайне изменился спрос на продукты питания и сопутствующие товары.