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Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

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Global Look Press

Российское подразделение немецкой компании Henkel, которое объявило о своем уходе из России, начало русифицировать свои бренды, передает РИА Новости.

На маркетплейсах кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», стиральный порошок Persil — «Персил».

Ранее сообщалось, что активы Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

При этом в «Эльбрус капитал» пояснили «Газете.Ru», что фонд не участвует в переговорах по данной сделке.

Компания «Фармстандарт» принадлежит российским бизнесменам Виктору Харитонину и Егору Кулькову. Инвестиционной фирмой Kismet Capital руководит Иван Таврин. В настоящее время стороны находятся на завершающей стадии процесса по продаже 11 фабрик производителя Persil, однако имя покупателя пока неизвестно, уточняется в статье.

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