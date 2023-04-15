The Washington Post: многие западные компании не хотят окончательно покидать Россию вопреки санкциям

Многие западные компании не желают окончательно покидать российский рынок вопреки предписаниям санкционного режима. Тем же фирмам, которые не хотят продолжать собственную деятельность на территории РФ, уход дается тяжело, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«По данным нескольких групп, ведущих систему показателей, лишь небольшой процент из сотен компаний, которые обещали покинуть Россию после ее вторжения в Украину, покинули ее, а для тех, кто медлил, отъезд стал только дороже и сложнее. Западные компании, которые остались, часто сильно зависят от российского бизнеса, и потери от выхода, возможно, перевешивают возможный ущерб от продолжения деятельности на территории РФ», — говорится в материале.

При этом некоторые западные компании не только не ушли с российского рынка, но и, напротив, нарастили собственную долю на рынке после ухода ключевых конкурентов. Другие же фирмы заявляли, что приостановят или сократят операции в РФ, но до сих пор продолжают торговать на рынке страны, уточняется в статье.

«Продолжающееся присутствие многих западных компаний на рынке РФ подорвало возглавляемые Вашингтоном усилия по сокрушению российской экономики <....> Хотя два немецких автопроизводителя — BMW и Mercedes — и американский технологический гигант Apple объявили, что они прекратят или приостановят продажи и операционную деятельность, их продукция и товары других западных люксовых брендов по-прежнему широко доступны, в некоторых случаях в результате импорта с «серого» рынка», — заключается в заметке.

15 апреля агентство ТАСС сообщило, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести аналоги товаров шведского мебельного ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями.