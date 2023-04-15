ТАСС: в России открылся первый магазин белорусского Swed House с аналогами товаров IKEA

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести аналоги товаров шведского ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями, сообщает ТАСС.

«Первый в России белорусский магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами товаров IKEA, открылся в субботу в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. В магазине площадью 330 кв. м представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары», — говорится в материале.

Текстиль Swed House изготавливают на фабриках в странах СНГ, где много лет выпускали товары для шведского бренда. Кроме того, в ассортимент магазина также входят кухонная посуда и столовые приборы. Данные виды продукции также производятся на фабриках, которые сотрудничали с IKEA, заключается в заметке.

27 февраля глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в текущем году в Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA. Запуск новых торговых точек должен произойти в рамках сотрудничества с компанией Swed House. При этом площадь новых магазинов может составить до 1 тыс. квадратных метров.