Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: в России открылся первый магазин белорусского Swed House с аналогами товаров IKEA

close
100%
РИА «Новости»

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести аналоги товаров шведского ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями, сообщает ТАСС.

«Первый в России белорусский магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами товаров IKEA, открылся в субботу в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. В магазине площадью 330 кв. м представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары», — говорится в материале.

Текстиль Swed House изготавливают на фабриках в странах СНГ, где много лет выпускали товары для шведского бренда. Кроме того, в ассортимент магазина также входят кухонная посуда и столовые приборы. Данные виды продукции также производятся на фабриках, которые сотрудничали с IKEA, заключается в заметке.

27 февраля глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в текущем году в Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA. Запуск новых торговых точек должен произойти в рамках сотрудничества с компанией Swed House. При этом площадь новых магазинов может составить до 1 тыс. квадратных метров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях