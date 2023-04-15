«Газпром» сократил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа» на 7,6% — до 38,5 млн кубометров

Российский энергетический холдинг «Газпром» сократил транзит газа через территорию Украины по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 38,5 млн кубометров. Данный объем рассчитан на 15 апреля, заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные монополиста.

Текущий показатель оказался значительно ниже уровня прокачки топлива 14 апреля. Тогда через ГИС «Суджа» «Газпром» направил 41,7 млн кубов природного газа. Спад составил порядка 7,6%, уточняется в статье.

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину. За 14 апреля через газоизмерительную станцию «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа, за 15 апреля планируется подать 38,5 млн куб. м. Таким образом, прокачка снизилась примерно на 7,6%», — говорится в материале.

9 апреля официальный представитель российского энергохолдинга «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ через Украину в объеме 36,8 млн кубометров через «Суджу». При этом заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» традиционно была отклонена украинской стороной.