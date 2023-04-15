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PAP: Украина и Польша подпишут соглашение об экспорте украинского зерна 17 апреля

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся в понедельник, 17 апреля, для подписания соглашения об экспорте украинского зерна. Об этом сообщает польское информагентство PAP.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что стороны договорились о том, чтобы зерно с Украины не разгружали в Польше. Реализация в стране зерна с Украины снижает цену на польское зерно.

Ранее полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно. Причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.

На Украине заявили, что до 1 июля не будут поставлять зерно в Польшу. На данный момент власти обеих стран условились, что Украина может использовать Польшу в качестве транзита для поставок зерновых культур в третьи страны.

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