PAP: Украина и Польша подпишут соглашение об экспорте украинского зерна 17 апреля

Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся в понедельник, 17 апреля, для подписания соглашения об экспорте украинского зерна. Об этом сообщает польское информагентство PAP.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что стороны договорились о том, чтобы зерно с Украины не разгружали в Польше. Реализация в стране зерна с Украины снижает цену на польское зерно.

Ранее полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно. Причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.

На Украине заявили, что до 1 июля не будут поставлять зерно в Польшу. На данный момент власти обеих стран условились, что Украина может использовать Польшу в качестве транзита для поставок зерновых культур в третьи страны.