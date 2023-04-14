Heute: австрийская «дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства на €30 млн

Австрийское дочернее предприятие российского энергетического холдинга «Газпром» — Gazprom Austria — подало заявление в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры реструктуризации в связи с банкротством компании на общую сумму более чем €30 млн. Варианты дальнейшей реструктуризации в настоящее время еще не определены, сообщает местная газета Heute со ссылкой на данные аудиторской компании KSV1870.

Дочернее предприятие «Газпрома» базируется в австрийской столице на улице Левельштрассе. Руководство компании задолжало 38 кредиторам около €31,4 млн. Причиной финансовых затруднений стало отсутствие поставок топлива со стороны «Газпром экспорта» из-за невозможности оплаты с последующей конвертацией в рубли, уточняется в статье.

«Компания Gazprom Austria подала заявку на процедуру санации. Ожидается, что кредиторская задолженность превысит 30 миллионов евро. Фирма подала ходатайство в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры санации без самостоятельного управления. Конкретное предложение по плану реконструкции пока не представлено», — говорится в материале.

По словам представителя KSV1870 Юргена Гебауэра, еще предстоит определить, действительно ли суд откроет производство по делу о банкротстве как производство по реструктуризации. Для подобного делопроизводства руководство Gazprom Austria должно представить конкретный план по дальнейшей судьбе компании.

2 марта премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Австрия и Германия заинтересованы в поставках газа через местный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым Хорватия может диверсифицировать поставки энергоносителей соседним государствам на фоне резкого сокращения импорта энергоносителей из России в связи с международными санкциями.