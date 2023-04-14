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Вознаграждение главы американской ExxonMobil выросло в 2022 году на 52%, до $36 млн

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Jacques Brinon/AP

Общая сумма годового вознаграждения гендиректора американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррена Вудса составила $36 млн в 2022 году, увеличившись на 52% относительно 2021 года и вдвое по сравнению с 2020 годом. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Кроме того, Вудс по итогам 2022 года получил бонус наличными в размере $6,4 млн и ценные бумаги компании на сумму $13,5 млн.

В 2022 году большинство нефтегазовых компаний смогли существенно увеличить выручку и прибыль из-за роста мировых цен на нефть. ExxonMobil получила за прошлый год рекордную чистую прибыль на уровне $55,7 млрд, что больше показателя 2021 года вдвое. Прибыль нарастили также американская энергетическая Chevron, французская нефтегазовая TotalEnergies, британские нефтегазовые Shell и BP. Вместе с ExxonMobil общая прибыль этих предприятий в 2022 году достигла $200 млрд.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение источников написала, что ExxonMobil свернула свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии из-за коммерческой нецелесообразности.

В первой половине февраля американский разработчик и производитель электронных устройств Intel сократил зарплаты рядовым сотрудникам и руководству.

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