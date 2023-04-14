«Ъ»: российские производители цемента столкнулись с ограничениями на перевоз грузов этой весной

Организация «Союзцемент», в которую входят крупные игроки отрасли, попросили Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) проверить обоснованность решений субъектов РФ о введении весной ограничений на движение по региональным дорогам. Данные ограничения были вызваны необходимостью просушки дорог после таяния снега, однако помешали некоторым компаниям перевозить грузы в должной мере, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо «Союзцемента».

Запрет на движение по дорогам большегрузного транспорта регионы традиционно вводят на срок до 30 дней в апреле--июне. На региональном уровне меры в этом году ввели в 67 субъектах РФ, включая Башкортостан, Мордовию, Брянскую, Рязанскую, Липецкую, Воронежскую области, Красноярский край. Данные ограничения привели к затруднению перевозок продукции для представителей цементной отрасли, уточняется в статье.

«Союзцемент» (объединяет крупных игроков отрасли) просит Минпромторг проверить обоснованность решений субъектов РФ о введении весной ограничений на движение по региональным дорогам. К решению вопроса ассоциация также просит привлечь Минтранс. Цементная отрасль отчетливо сигнализирует о дополнительной нагрузке, в том числе финансовой, из-за весенних ограничений», — говорится в материале.

26 февраля исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Антон Солон заявил, что к настоящему времени на российском строительном рынке стали постепенно решаться проблемы импортозамещения по базовым ингредиентам стройматериалов. Несмотря на масштабные торговые ограничения и сбои логистических цепочек, РФ удалось решить трудности с производством цемента, газобетона и других базовых материалов.