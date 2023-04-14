«Ъ»: Уральский турбинный завод продали малоизвестной компании «Мосэлектрощит»

Малоизвестный производитель электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» купил у холдинга «Ротек», принадлежащего группе «Ренова» Виктора Вексельберга, крупнейшего российского производителя паровых турбин, Уральский турбинный завод, сообщает «Коммерсантъ».

В России турбины изготавливают только УТЗ и Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), уточняет «Ъ». По информации издания, стоимость сделки составила около 10 млрд рублей.

Как рассказал один из собеседников издания, знакомый со структурой сделки, «Мосэлектрощит» выкупил до 90% акций компании, а 10% остались у председателя совета директоров и совладельца «Ротека» Михаила Лифшица, он останется главой совета директоров УТЗ.

С конца 2022 года «Мосэлектрощит» принадлежит Александру Плакиде. Источники «Ъ» утверждают, что у этой компании нет компетенций в машиностроительном бизнесе и финансовых возможностей, поэтому сделка, очевидно, проведена в интересах другого игрока.

Уральский турбинный завод основан в 1938 году, он расположен в Екатеринбурге. Завод производит паровые турбины для тепловых и атомных электростанций, для отечественных атомных ледоколов. Предприятие также участвует в 22 проектах по обновлению генерирующих мощностей общей мощностью 3 ГВт. За 80 лет работы УТЗ поставил 923 паровые турбины на электростанции разных стран, а также изготовил 573 газовые турбины различных типов, сообщается на сайте производителя.