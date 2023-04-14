Импорт алкоголя в Россию в январе — феврале увеличился на 23%, до рекордных 79 млн литров

Объем ввоза из-за границы алкогольной продукции в Россию по итогам января и февраля 2023 года вырос на 23% относительно аналогичного периода 2022 года и составил рекордные 79,02 млн литров. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся у издания данные участников рынка.

В частности поставки вин увеличились на 23%, до 63,37 млн л, виски — на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л.

Как пишет газета, объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет.

В пресс-службе Алкогольной сибирской группы (АСГ) рост объема импорта объяснили наполнением рынка после существенного падения поставок крепких напитков в 2022 году из-за отказа некоторых компаний присутствовать на рынке в России.

На этой неделе представитель шведской компании-производителя водки Absolut Паула Эрикссон объявила о возобновлении поставок в Россию.