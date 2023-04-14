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Россияне стали вторыми после китайцев среди иностранных покупателей квартир в Таиланде

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Global Look Press

Граждане России заняли второе место после китайцев среди иностранцев, купивших недвижимость в Таиланде, по итогам 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение международного брокера недвижимости Tranio.

По данным исследования, в 2022 году россияне приобрели 813 квартир в Таиланде на общую сумму $75,5 млн. Граждане Китая купили в прошлом году 5 707 квартир на общую сумму $828,3 млн.

Россияне в основном покупали жилье на Пхукете и других островных курортах, в частности Самуи, Ко Чанг и Ко Ланта. Китайцев больше интересовали квартиры в Бангкоке и Чианг Мае.

В топ-5 по спросу на недвижимость в азиатской стране также вошли Мьянма, США и Франция. Граждане этих государств купили квартир соответственно на $72,8 млн, $68,1 млн и $54,5 млн.

На прошлой неделе в Tranio представляли данные, согласно которым спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде в первом квартале (январь — март) 2023 года вырос на 57% относительно аналогичного периода 2022 года, в Индонезии — на 39%.

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