В России спрос на рабочие специальности превысил потребность в IT-специалистах

Производственники лидируют по спросу в предлагаемых вакансиях с высоким размером оплаты труда на государственном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа России». Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической записки Минтруда России.

На этом портале представлены 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере, что в 10 раз превышает объем предложений для IT-специалистов.

Как сказано в записке Минтруда, рабочие специальности — это набирающий силу тренд на рынке труда на фоне импортозамещения.

Среди самых востребованных профессий сферы промышленности — механики производственного и сельскохозяйственного оборудования, формовщики, сварщики, вальцовщики, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики.

В Минтруда подчеркнули, что промышленные предприятия, как правило, предоставляют работникам социальный пакет, в который могут входить в том числе услуга по предоставлению жилья, поддержка при переезде. Для сравнения, в сфере услуг таких предложений только 49, в строительстве — 60, а в IT-секторе — два.

Накануне сервис поиска работы Superjob представил данные исследования, в котором жители Санкт-Петербурга назвали работу охранника, бухгалтера, продавца, оператора колл-центра и системного администратора наиболее скучной.