Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини прогнозирует кредитный коллапс в США

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу. Об этом сообщает Fox Business.

По его мнению, Соединенные Штаты движутся к кредитному кризису, который может вовлечь экономику в рецессию.

Он утверждает, что причина этого может быть в региональных банках, выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, бизнесу, малым и средним предприятиям.

После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США «начнется кредитный кризис», считает экономист.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена потребует от Федеральной резервной системы (ФРС) США ужесточения правил регулирования для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.