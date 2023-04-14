Турция хочет продолжить закупки газа из РФ после начала использования нового месторождения

Директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин сообщил ТАСС, что после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море Турция продолжит закупать газ, включая российский.

Ему задали вопрос о том, перестанет ли Турция со временем импортировать газ из других стран, включая РФ и Ирак.

По его словам, 99,5% потребностей страны в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа, как из России, так и от других поставщиков. При этом собственный газ должен привнести некий баланс в этом вопросе.

«В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — отметил Бильгин.

Также он допустил, что подача газа с «Сакарьи» позволит Турции обсуждать с предоставление западными странами скидок на топливо.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что газ с черноморского месторождения Сакарья должен поступить турецким потребителям уже до конца апреля.