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Юрист Ефимов: суды удовлетворяют около 70% исков бизнесменов к маркетплейсам

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Около 70% судебных процессов, где маркетплейсы являются ответчиками, разрешаются в пользу истцов-предпринимателей. Об этом журналистам сообщил руководитель юридической фирмы «Фокс лигал консалтинг» Александр Ефимов. Компания Ефимова была привлечена к переговорной группе в Госдуме по урегулированию спора представителей пунктов выдачи заказов с онлайн-ретейлером Wildberries. Об этом сообщил ТАСС.

«В 70% случаев иски удовлетворяются в пользу партнеров, действия маркетплейсов признаются не соответствующими договору или закону», — сказал Ефимов.

Юрист привел статистику Арбитражного суда Московской области. Сейчас в этом суде, где рассматриваются споры с Wildberries, около 1 350 дел, где ответчиком выступает этот маркетплейс. В еще 422 делах отвечтиком является Ozon. Из них только за январь-март 2023 года было подано порядка 300 исков. По итогам прошлого года сумма всех исков составиляла около 800 млн руб.

Как ранее сообщалось, в начале апреля художник Никас Сафронов подал самый большой иск за всю историю российского искусства, он требует от компании Wildberries 10 млрд руб.

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