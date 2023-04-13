Песков оценил решение суда в Гааге выплатить РФ Киеву $5 млрд по иску «Нафтогаза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, который обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» $5 млрд за «ущерб в Крыму».

«Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение, вместе с тем, новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — заявил представитель Кремля.

Ранее украинский «Нафтогаз» сообщил, что арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» $5 млрд за «ущерб в Крыму». В сообщении отмечается, что «такую компенсацию обязана уплатить РФ «Нафтогазу» за ущерб, нанесенный захватом активов в Крыму».

Решение суда было принято 12 апреля. В «Нафтогазе» отметили, что потеряли на территории Крыма «буровые установки, газопроводы, собственный флот и административные здания».