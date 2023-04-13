Россияне начали экономить на услугах бьюти-мастеров, фитнес-тренеров и помощников по дому

В 2022 году 47,2% россиян начали экономить на товарах и услугах. Об этом говорится в исследовании компании «Профи», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». При этом 16,4% респондентов стали меньше тратить на товары, еще 16,2% — на услуги. Остальным экономить не приходилось. Россияне назвали услуги, от которых готовы отказаться в первую очередь при включении режима экономии. В список попали услуги фитнес-тренеров, бьюти-мастеров и помощи на дому.

На услугах фитнес-тренеров готовы экономить 18,7% опрошенных. От бьюти-мастеров могут отказаться еще 17,8% респондентов. К помощникам на дому готовы не прибегать 17,7%. Оставшиеся респонденты, которые готовы отказаться от расходов на услуги ради того, чтобы сэкономить, готовы тратить меньше на услуги репетиторов, психологов, ветеринаров, автомастеров, юристов, бухгалтеров и риелторов.

Выполнять эти задачи самостоятельно решились 39,5% опрошенных, еще 10,8% сообщили о невозможности заменить «своего» специалиста. Остальные назвали другие варианты, которыми можно воспользоваться – попросить помощи у друзей или искать более бюджетный вариант.

Не готовы полностью отказаться от услуг ради экономии 40,5% опрошенных. Они назвали несколько причин такого решения — нежелание выполнять эту работу, недостаточная скорость и качество ее выполнения по сравнению со специалистом. Также респонденты отметили, что экономия на услугах выльется в дополнительные затраты, или допустили, что будут тревожиться из-за выполнения непривычных дел.

Исследование было проведено в марте 2023 года методом анкетирования россиян.